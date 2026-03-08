Genova 17enne accoltellato in centro | è grave

Nella notte a Genova, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un colpo di arma da taglio alla schiena in piazza Negri, nel centro della città. L’incidente è avvenuto intorno alle 1.45 e il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni considerate gravi. La zona è molto frequentata, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Un giovane di 17 anni è stato accoltellato alla schiena questa notte intorno alle 1.45 nel centro di Genova in piazza Negri, cuore della movida della città. Sul posto le Volanti della questura hanno trovato il giovane, già in fase di soccorso, che presentava una ferita da arma da taglio alla schiena: il ragazzo è stato portato al San Martino in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti della Squadra Mobile e c’è massima attenzione da parte della questura genovese. L’accoltellamento è avvenuto in una zona della movida dove c’erano tantissime persone, soprattutto molto giovani.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Genova, 17enne accoltellato alla schiena durante la movida notturnaTempestivi sono stati i soccorsi nel centro storico e in corso le dovute verifiche del caso da parte della polizia L'articolo Genova, 17enne...

