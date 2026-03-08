Domenica alle 18, la Roma affronta il Genoa a Marassi con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita vede in campo i giallorossi e il Genoa dell’ex De Rossi, con le quote e i pronostici già disponibili. La sfida si svolge nel contesto del campionato di Serie A, con i due team pronti a scendere in campo per ottenere punti importanti.

La Roma fa visita al Genoa dell’ex De Rossi alle 18 di domenica. A Marassi i giallorossi vanno a caccia del quinto risultato utile per difendere il quarto posto in classifica, con l’obiettivo di ritrovare un equilibrio difensivo che nelle ultime settimane è un po’ svanito con i 5 gol incassati tra Napoli e Juventus.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Roma (domenica 08 marzo 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Venturino dal 1?

Leggi anche: Genoa-Roma (domenica 08 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Genoa-Roma (domenica 08 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Spettacolo assicurato

Una raccolta di contenuti su Genoa Roma domenica 08 marzo 2026 ore....

Temi più discussi: Genoa-Roma, Prevendita al via; Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A: Genoa-Roma in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Genoa-Roma nel 2024 fu l'ultima di De Rossi in giallorossoIl Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita ... sport.sky.it

La Roma al Ferraris: Genoa, l’ora della rivincita. De Rossi ne recupera 3. Probabili formazioni. Live dalle 18Quanti incroci: a Marassi il ritorno da avversari di Gasperini, Venturino, El Shaarawy e Gollini. Sulla panchina rossoblù De Rossi, per anni bandiera giallorossa ... primocanale.it

LIVE Genoa-Roma - Calcio d'inizio alle 18:00 Prepartita di @mrccmpnll e Valerio Conti, diretta testuale di @lucadale86 #ASRoma #GenoaRoma #SerieA x.com

Una domenica bollente. Genoa-Roma, per Leo Ostigard, si preannuncia particolarmente hot e non solo per il calore del Ferraris - facebook.com facebook