Genoa-Roma 2-1 stop inatteso per i giallorossi

Il Genoa ha battuto la Roma 2-1 a ‘Marassi’ nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di casa ha conquistato tre punti fondamentali in chiave salvezza, salendo a 30 punti e distanziando di sei lunghezze la zona retrocessione. La partita ha visto il Genoa prevalere sui giallorossi con due reti, mentre la Roma ha segnato un solo gol.

Vittoria pesante in chiave salvezza per il Genoa, che supera 2-1 la Roma a 'Marassi' nel match valido per la 28esima giornata di Serie A e sale a quota 30 punti, portandosi a +6 sulla zona retrocessione. Per i giallorossi è uno stop inatteso che complica la rincorsa al quarto posto. La squadra di Gasperini resta ferma a quota 51, raggiunta dal Como e con la Juventus alle spalle di una sola lunghezza. Succede tutto nella ripresa. Messias sblocca il risultato al 7? su calcio di rigore per un fallo di Pellegrini su Ellertsson, immediato pareggio in mischia di Ndicka con un pallonetto preciso. Nel finale, al 36?, la zampata di Vitinha su cross basso di Masini vale il gol vittoria.