Il Napoli ha riacceso la sua energia con l’arrivo di Alisson, che si unisce a Kvara nella formazione. La squadra si prepara a una nuova fase, puntando su queste due figure per migliorare le prestazioni in campo. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato questa novità come una delle più importanti per i prossimi impegni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha ritrovato quella magia che da tempo sembrava svanita. A raccontarlo è Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, che individua nel brasiliano Alisson Santos il nuovo volto capace di accendere il Maradona e infiammare la passione dei tifosi azzurri. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il pubblico di Fuorigrotta ha sempre saputo riconoscere il talento. Basta una scintilla per accendere l’entusiasmo. Ed è proprio quello che sta accadendo nelle ultime settimane grazie alle accelerazioni e agli strappi di Alisson. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Alisson alla alla Kvara”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli-Roma 2-2, Alisson salva Conte”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Alisson Santos ha già convinto. Il Napoli lo riscatta”

Tutto quello che riguarda Gazzetta dello Sport Alisson alla alla....

Temi più discussi: Alisson promosso da Conte. Dribbling e gol, il Napoli ha già deciso di riscattarlo; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Alisson Santos, il paragone della Gazzetta: ''Alcune caratteristiche ricordano Kvaratskhelia''; ?? MERCATO. Il Napoli si è convinto: pronto a riscattare Alisson Santos.

Gazzetta dello Sport: Alisson alla alla KvaraNel racconto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, uno dei grandi meriti del brasiliano è stato proprio quello di convincere rapidamente anche un tecnico esigente come Conte. Alisson ha ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: Alisson Santos ha già convinto. Il Napoli lo riscattaVenti giorni per conquistare Napoli, ribaltare gerarchie e cancellare ogni dubbio. Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, racconta l’ascesa rapidissima di Alisson Santos, cap ... napolipiu.com

La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook

L'apertura della Gazzetta: "Rifaccio il Diavolo. Pulisic, il bomber del derby" x.com