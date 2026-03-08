Gasperini e la rivoluzione culturale | Basta alibi ecco la nuova Roma

Nella mattinata di oggi, a poche ore dalla partita contro il Genoa a Marassi, il tecnico della Roma ha parlato della situazione della squadra. Ha invitato a lasciare da parte gli alibi e ha annunciato una nuova direzione per il club, sottolineando l’intenzione di affrontare i problemi di organico e di rinnovare l’approccio della squadra. Le sue parole sono arrivate prima della trasferta, in un momento di tensione.

Il tecnico giallorosso detta la linea verso Genova: fiducia a Malen e Rensch, mentre Ferguson e Dovbyk escono dai radar per due mesi. Nella mattinata di oggi, a poche ore dalla delicata trasferta di Marassi contro il Genoa, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha tracciato la rotta per superare la crisi d'organico che sta attanagliando il sodalizio giallorosso. Con l'infermeria affollata e le rotazioni ridotte al lumicino, l'allenatore ha imposto un cambio di paradigma mentale al gruppo: smettere di contare le assenze e iniziare a valorizzare le risorse presenti.