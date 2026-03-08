Gasp | Rigore su Konè? Se il Var non l' ha visto cambi mestiere Paghiamo solo gli episodi

Il tecnico dei giallorossi ha commentato la decisione sul rigore su Konè, affermando che se il Var non l’ha visto, dovrebbe cambiare mestiere. Ha anche dichiarato che la squadra non è stata inferiore durante la partita e che non è preoccupato, anche se il momento attuale è difficile. La squadra si sta concentrando sugli episodi senza fare ulteriori valutazioni.

La Roma paga la legge dell'ex, ma soprattutto dimostra di non aver superato lo choc del pari in rimonta con la Juve. Contro il Genoa di De Rossi i giallorossi scivolano in maniera clamorosa e ora si vedono risucchiati in una bagarre Champions che li vede a pari punti col Como e a +1 dai bianconeri. Gasperini però cerca di guardare ancora una volta il lato positivo. "Hanno impostato la partita con aggressione e non era facile giocare - ha detto il tecnico -. Noi abbiamo risposto bene e abbiamo creato più del Genoa. Non siamo stati sotto, ma è un periodo negativo negli episodi. Il rigore e tante piccole mischie. Non siamo affatto ridimensionati".