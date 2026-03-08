Garbagnate l’ospedale si colora con i nomi dei nuovi nati

A Garbagnate, le pareti del reparto di Ostetricia si sono riempite con i nomi dei bambini appena nati. Fin dall’inizio dell’anno, le pareti sono state decorate con i nomi di decine di neonati, creando un mosaico di colori e parole che celebrano la nascita di nuove vite. La scelta dei nomi è stata fatta dalle famiglie, che hanno voluto lasciare un segno visibile nel reparto.

