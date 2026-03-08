Garbagnate le rubano la borsetta col trucco delle monetine

A Garbagnate, una donna ha subito il furto della sua borsetta mentre si trovava nel parcheggio dell’Esselunga. La vittima ha riferito che all’interno c’erano anche delle monetine e il trucco. I furti nel parcheggio del supermercato sono stati segnalati più volte negli ultimi tempi, senza che siano stati presi provvedimenti specifici.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, le rubano la borsetta col trucco delle monetine Articoli correlati Leggi anche: Mentre parcheggia l'auto le rubano la borsetta dal sedile