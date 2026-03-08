Game of Thrones | Diamo un’occasione a David Finlay Jr

In questa settimana si parla principalmente di Game of Thrones e di un'occasione offerta a David Finlay Jr. Mentre Cody Rhodes viene spesso citato come protagonista, è evidente l'interesse verso le novità legate alla serie e alle figure coinvolte. La discussione si concentra sui recenti sviluppi e sulle opportunità che si presentano per alcuni dei protagonisti di questa storyline.

Verrebbe facile citare Cody Rhodes come il nome della settimana, ma è evidente quanto la sua vittoria del titolo WWE (terza volta in carriera dopo WrestleMania XL e SummerSlam 2025 ndr) abbia fatto storcere non poco il naso a molti fan – WWE e non – e forse proprio per questo motivo, la mia scelta vira su tutt’altro nome. Potrei citare Steve Maclin per essersi ripreso con la forza il suo posto nel roster TNA e una chance al titolo mondiale della compagnia, prevista il 27 marzo per Sacrifice. La scelta vira però su David Finlay. Il “Dog” nonché ultimo leader di un ormai defunto Bullet Club, si aggrega ufficialmente al roster della All Elite Wrestling dopo una carriera vissuta principalmente in estremo oriente per la New Japan Pro Wrestling, alla quale va considerata una parentesi con la TNA tra il 2020 e 2021. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Game of Thrones: Diamo un’occasione a David Finlay Jr Leggi anche: Game of Thrones: Il trionfo di THEKLA Game of Thrones: Il fenomeno vero, AJ StylesDopo il pezzo di pezzo di debutto della rubrica con protagonista Yota Tsuji e il ritorno del sempre bellissimo titolo IWGP dei pesi massimi, le...