Galaxy S27 si prepara con Exynos 2700 | prime anticipazioni

In laboratorio Samsung sono iniziati i primi test sul nuovo processore Exynos 2700, sviluppato con tecnologia a 2 nanometri. Questo chip dovrebbe essere installato su circa metà dei futuri modelli Galaxy S27. Le anticipazioni indicano che il processore sarà presente sulle prossime varianti del dispositivo, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali.

I primi test sul nuovo processore Exynos 2700 sono già in corso nei laboratori Samsung, e il chip a 2 nm punta a equipaggiare circa metà dei futuri Galaxy S27. Nonostante i back sui Galaxy S26 stiano arrivando proprio in questi giorni, a Suwon il team è già concentrato sul 2027. Le indiscrezioni indicano che la strategia del colosso sudcoreano sarà incentrata su un punto critico: l’efficienza termica, da sempre il tallone d’Achille dei processori Exynos. Per la serie S26, Samsung ha mantenuto la divisione geografica consueta: gli Stati Uniti ricevono i modelli con chipset Snapdragon, mentre nei mercati internazionali debuttano gli Exynos 2600 su S26 e S26+. 🔗 Leggi su Billipop.com

Exynos 2700 in produzione di massa prevista per il 2026 samsung punta sui chip a 2 nmNel scenario tecnologico in evoluzione, si delineano nuove dinamiche attorno al processore Exynos 2700 e alla serie Galaxy S26.

