Galatasaray-Liverpool Champions League 10-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Reds favoriti ma senza Alisson e Chiesa

Alle ore 18:45 si disputa la partita tra Galatasaray e Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. I Reds sono considerati favoriti, ma non schierano Alisson e Chiesa, due assenze importanti. Il Galatasaray, che ha eliminato la Juventus nei playoff, affronta dunque un avversario di livello nella competizione europea. Le formazioni e le quote sono state già annunciate.

Si apre la rassegna degli ottavi di finale di Champions League e il Galatasaray giustiziere della Juventus nei playoff affronta il Liverpool di Slot. Il cimbom mantiene la vetta del suo torneo superando di misura il Besiktas nel derby grazie all'undicesimo gol stagionale di Osimhen. L'ex Napoli è diventato l'autentico trascinatore dei suoi in questo periodo, e anche quello che ha salvato la squadra da.