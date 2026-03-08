Galà solidale della Croce Rossa grande partecipazione in Fiera con oltre 400 ospiti

Sabato alla Fiera di Cesena si è svolto il Galà solidale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Cesena, con più di 400 persone presenti, tra autorità, rappresentanti delle istituzioni e aziende. L’evento ha visto un’ampia partecipazione e ha raccolto fondi destinati alle attività dell’organizzazione. La serata ha coinvolto numerosi ospiti, confermando l’interesse e il sostegno alla causa umanitaria.

Grande partecipazione e un importante risultato solidale per il Galà della Croce Rossa Italiana - Comitato di Cesena, che si è svolto sabato alla Fiera di Cesena e ha visto la presenza di oltre 400 ospiti, tra autorità, rappresentanti delle istituzioni ed aziende. La serata, organizzata con l'obiettivo di sostenere le attività della Croce Rossa locale, ha permesso di raccogliere fondi che saranno destinati ai numerosi servizi svolti dal Comitato sul territorio, in particolare negli ambiti sociale, sanitario e di Protezione civile. Ad accompagnare musicalmente la serata sono stati gli studenti del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì, che hanno contribuito a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente.