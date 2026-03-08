Gabriele Anselmi è di Sutri l' unico italiano tra i grandi della musica jazz a Vienna

Gabriele Anselmi, 26 anni di Sutri, è l’unico italiano tra i musicisti jazz a Vienna. La sua passione per la musica lo ha portato a dedicare la vita a questa arte. Vive e lavora nella capitale austriaca, dove si esibisce regolarmente. La sua presenza nel mondo del jazz europeo attira l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

Il talentuoso pianista, classe '99, alla Jam music lab university per il programma intensivo internazionale: "Da Sutri a Vienna, un passo importante per me" Gabriele Anselmi ha 26 anni e vive a Sutri. La sua passione più grande è la musica e ne ha fatto una vera e propria ragione di vita. Studia jazz a Roma, presso il Saint Louis college of music e insegna pianoforte in un istituto privato romano. Il suo talento lo ha condotto, tra le tante cose, a sedersi di fronte al pianoforte del Alexanderplatz jazz club di Roma, uno dei locali musicali più importanti di tutta Italia. Ma c'è di più. Dal 9 al 14 marzo Anselmi volerà a Vienna,... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Discussioni sull' argomento Gabriele Anselmi, è di Sutri l'unico italiano a Vienna tra i grandi della musica jazz;