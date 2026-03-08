Futuro incerto per Diego il cagnolino che inseguì l' ambulanza con a bordo il suo proprietario | parla l' animalista del canile che lo ospita

Un cagnolino è diventato protagonista di una vicenda che ha attirato l’attenzione dell’Italia, dopo aver inseguì l’ambulanza che trasportava il suo proprietario. L’animale, ospitato in un canile, ha suscitato empatia grazie a una storia che ha commosso molti, ma il suo futuro rimane incerto. La sua vicenda ha acceso un dibattito sulla relazione tra gli animali e le persone con cui condividono la vita.

"La sua storia ha commosso tutta l'Italia: lui che rincorreva l'ambulanza con all'interno la persona con cui da anni condivide una vita un pó al limite: da quando è con noi in canile, abbiamo avuto modo di conoscerlo. E' un cane che in realtà si lega a tutti, ha proprio bisogno di un punto di riferimento, affettuoso e propositivo. Nei giorni seguenti gli articoli che lo hanno visto protagonista, abbiamo iniziato ad acquisire informazioni più precise". Punta i riflettori su Diego, Gianna Senatore del canile di Nocera, dove l'amico di zampa è ospite dopo essere stato ritrovato a seguito del suo disperato tentativo di rintracciare il suo proprietario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dietro all'ambulanza fino in ospedale, poi sul treno e infine condotto in canile: Diego sta per ritrovare il suo amato proprietarioIl proprietario del cagnolino sarà operato oggi: "Appena sarà trasferito nella struttura per la riabilitazione, gli porteremo per una visita il suo...

La storia di Diego, il cane che ha rincorso l’ambulanza che trasportava il suo proprietarioLa vicenda arriva dalla provincia di Salerno: Diego ha percorso circa 7 chilometri, da San Marzano sul Sarno fino all'ospedale di Nocera Inferiore.

