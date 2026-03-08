furto in basilica le tracce dei ladri

Le indagini sul furto degli ori donati alla Madonna di San Luca dai fedeli sono ancora in corso, con il massimo riserbo da parte delle autorità. Le forze dell’ordine stanno esaminando le tracce lasciate dai ladri all’interno della basilica, ma finora non sono stati resi noti dettagli specifici o sviluppi recenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione per chiarire quanto accaduto.

C’è massimo riserbo attorno alle indagini sul furto degli ori donati alla Madonna di San Luca dai fedeli. La Squadra mobile avrebbe però individuato delle buone immagini riprese da alcune telecamere della zona del Meloncello e della Porrettana che, assieme alle tracce repertate sull’ auto dei ladri, potrebbero far stringere a breve il cerchio sulla banda entrata in azione un mese fa al santuario del Colle della Guardia. In particolare, a indirizzare il lavoro degli investigatori sulla buona strada sarebbe stata la macchina, risultata rubata a Castel Maggiore e ritrovata nei pressi di una rotonda in zona stadio. I poliziotti sono arrivati all’auto attraverso l’analisi del traffico registrato dalle telecamere di via di San Luca e di quelle poste nei pressi dei suoi accessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

