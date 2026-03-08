Furto alla Fondazione Modigliani scomparsa l’opera di Algarco | Hanno portato via una mia creatura

A Piancamuno, in provincia di Brescia, è stato segnalato il furto dell’opera “Torso caduto 2005”, vincitrice della sezione scultura del Premio Modigliani, che si trovava presso la Fondazione Modigliani. L’artista ha dichiarato che si tratta di una sua creazione, e che è scomparsa nel corso di un episodio di furto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Piancamuno (Brescia) – Il “Torso caduto 2005 “ con cui ha vinto la sezione scultura del prestigiosissimo Premio Modigliani è scomparso dalla Fondazione Modigliani. Forse è stato rubato. Lo annuncia lo staff dell ’artista Algarco, al secolo Alessandro Garatti, scultore di Piancamuno in Valle Camonica: astro nascente della scultura mondiale. “Abbiamo consegnato la scultura, di piccole dimensioni, il 25 novembre, giorno dell’inaugurazione della mostra svoltasi a Roma nella sede della Fondazione Modigliani – spiegano dallo staff – quando ha vinto l’artista ha deciso di non presenziare per riservatezza e perché è di carattere molto schivo. L’esposizione è terminata il 5 dicembre 2025, ma dalla segreteria della fondazione ci hanno detto che avremmo potuto lasciare in deposito la scultura, che sarebbe stata usata per altri eventi ed esposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

