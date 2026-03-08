Un uomo senza documenti è stato espulso dal paese dopo aver rubato denaro a una viaggiatrice alla stazione di Venezia Santa Lucia. L’episodio si è verificato recentemente e ha portato alle autorità a intervenire prontamente. L’uomo, privo di documenti, è stato identificato e quindi allontanato dal territorio nazionale.

Un uomo irregolare è stato espulso dal territorio nazionale dopo aver sottratto denaro a una viaggiatrice presso la stazione di Venezia Santa Lucia. La questura di Venezia ha registrato nell’ultimo mese un ritmo costante di due allontanamenti giornalieri, tra rimpatri e respingimenti alla frontiera. L’episodio si è svolto in un contesto di controlli intensificati per garantire la sicurezza pubblica e preparare il terreno per i Giochi Olimpici invernali previsti a Milano-Cortina. L’uomo, privo di documenti validi e con precedenti penali, è stato bloccato mentre tentava la fuga dopo essere stato scoperto dalla vittima stessa. I dati ufficiali indicano che l’apparato di polizia sta lavorando a ritmi elevati: 24 espulsioni, 29 riaccompagnamenti alla frontiera e sei rimpatri nel periodo considerato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto a Santa Lucia: espulso l’uomo senza documenti

