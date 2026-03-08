Furti a Terlizzi | il sindaco allerta il Prefetto per la SP 112

Il sindaco di Terlizzi ha contattato il Prefetto per segnalare un aumento di furti lungo la strada provinciale 112, che collega la zona tra Terlizzi e Molfetta. Negli ultimi tempi, diversi episodi di furto sono stati denunciati nelle aree rurali, creando preoccupazione tra i residenti e le attività locali. La situazione ha portato a un intervento ufficiale per richiedere maggiore attenzione e sicurezza nella zona.

La sicurezza nelle campagne tra Terlizzi e Molfetta è scivolata in una zona d’ombra, dove i furti hanno trasformato la tranquillità rurale in un campo minato. Il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, ha deciso di non restare in silenzio e ha portato il peso delle denunce direttamente al tavolo della Prefettura di Bari. Il fronte critico si concentra sulla strada provinciale 112, un asse viario che collega le due località ed è diventato teatro di numerosi tentativi di effrazione e sottrazioni materiali. Le segnalazioni sono arrivate con urgenza da residenti e proprietari terrieri, creando un clima di allarme diffuso nella zona agricola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

