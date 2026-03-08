Fumo sulla Tangenziale Nord | in fiamme furgone con moto a bordo

Nel pomeriggio si è verificato un incendio sulla Tangenziale Nord, all'area di servizio dopo l’uscita di Nova Milanese, nel territorio di Paderno Dugnano. Un furgone con una moto a bordo è andato a fuoco, provocando fumo visibile e disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

