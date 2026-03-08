Fumo sulla Tangenziale Nord | in fiamme furgone con moto a bordo

8 mar 2026

Nel pomeriggio si è verificato un incendio sulla Tangenziale Nord, all’area di servizio subito dopo l’uscita di Nova Milanese, nel territorio di Paderno Dugnano. Un furgone con una moto a bordo è andato in fiamme, causando fumo visibile e momenti di preoccupazione tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e gestire la situazione.

