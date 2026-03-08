Frosinone-Sampdoria 3-0 pagelle | bocciato Esposito centrocampo assente e difesa horror

Il Frosinone ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 3-0 in una partita che ha evidenziato le difficoltà della squadra ospite. La formazione ligure si è presentata con un centrocampo che ha faticato a imporsi e una difesa che ha subito tre reti senza riuscire a reagire. Tra i giocatori, Esposito è stato bocciato, mentre la squadra nel suo complesso attraversa un momento complicato.

Notte fonda per la Sampdoria, travolta 3-0 dal Frosinone e in piena crisi con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare. La classifica torna a essere molto preoccupante e Foti è a rischio esonero. Nel primo tempo Martinelli compie due interventi decisivi nei primi quattro minuti su Raimondo e Calvani, poi Brunori spreca un buon pallone al 13' e Ricci calcia alto dal limite al 21'. Il Frosinone è però padrone del campo e passa al 24 con un copo di testa di Fiori su assist di Oyono. Martinelli mette ancora una pezza su Ghedjemis al 29' mentre Palma salva al 35' su Fiori. Nella ripresa difesa addormentata e Raimondo raddoppia quasi subito, al 61' annullato per fuorigioco un goal di Brunori di testa, poi cala il tris la formazione di casa con Corrado al 64'. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Frosinone-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Foti, ancora assente GregucciProblemi di salute per il tecnico che ha già saltato la trasferta di Castellammare di Stabia, blucerchiati a caccia di punti salvezza contro la terza... Salvatore Esposito verso la Sampdoria, idea che prende quota per il centrocampo blucerchiatodi Redazione Inter News 24Salvatore Esposito verso la Sampdoria: prende quota il trasferimento in blucerchiato, seguendo le orme del fratello... Altri aggiornamenti su Frosinone Sampdoria 3 0 pagelle.... Temi più discussi: Frosinone-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Foti, ancora assente Gregucci; Frosinone - Sampdoria in Diretta Streaming | DAZN IT; Frosinone-Sampdoria 8 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche della 29a giornata; quote Frosinone Sampdoria: il pronostico sui doriani. Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastroFROSINONE-SAMPDORIA: IL RISULTATO FINALE FROSINONE Palmisani 6 - Spettatore non pagante. ? A. Oyono 6.5 - Cross al bacio per la rete di Fiori. Dal 51’. tuttomercatoweb.com Frosinone-Sampdoria 3-0: cronaca e tabellino della partitaMai in partita, i blucerchiati evitano una goleada ancor più vistosa grazie alle parate di Martinelli, unico a salvarsi nel naufragio generale ... telenord.it GIORNATA 29 La Sampdoria, reduce da un punto nelle ultime tre partite, ha il dovere di rialzare la testa anche in un match complicato come quello di Frosinone. Ieri Avellino, Entella e Spezia, tre dirette concorrenti dei blucerchiati, hanno tutte vinto: la - facebook.com facebook Sampdoria a Frosinone con il fiato sul collo: allo “Stirpe” fischio d'inizio alle 15 x.com