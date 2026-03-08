Frosinone-Sampdoria 3-0 | notte fonda blucerchiata traballa Foti

Nella partita tra Frosinone e Sampdoria, i padroni di casa hanno vinto con un risultato di 3-0. La sconfitta rappresenta un momento difficile per la squadra ligure, mentre il presidente del club potrebbe essere vicino a lasciare il suo incarico. La partita si è svolta senza altri eventi significativi, lasciando la squadra ospite in una posizione complicata.

Primo tempo vivace, ma difficile per i blucerchiati. Pronti-via e Abildgaard perde palla al limite dell'area, Raimondo si presenta davanti a Martinelli che fa il miracolo in corner. Il portiere della Samp replica anche su un colpo di testa di Calvani al 4', poi arriva una minima reazione con un paio di palle goal: la prima al 13' non sfruttata da Brunori che perde il tempo sul filo del fuorigioco su un lancio dalle retrovie di Esposito e la seconda al 21' su sviluppi di punizione, palla che esce e arriva dalle parti di Ricci che si coordina e calcia alto di poco. Il Frosinone riparte subito e Ghedjemis dall'altra parte spaventa Martinelli con un tiro a giro.