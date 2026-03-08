Frosinone-Sampdoria 3-0 giallazzurri troppo forti per questa Doria Le pagelle

Nella 29ª giornata di Serie B, il Frosinone ha battuto la Sampdoria con un punteggio di 3-0. Le reti sono state segnate da Fiori, Raimondo e Corrado. La partita si è giocata allo stadio Stirpe, dove i padroni di casa hanno conquistato una vittoria netta contro gli avversari. La squadra di Massimiliano Alvini ha mostrato un gioco efficace e deciso.

In rete Fiori, Raimondo e Corrado. I ciociari si portano a -2 dal Monza secondo Il Frosinone ritrova la vittoria e fa esultare lo “Stirpe”. Nella 29ª giornata di Serie B la squadra di Massimiliano Alvini supera con un netto 3-0 la Sampdoria grazie alle reti di Fiori, Raimondo e Corrado. Una gara dominata dall’inizio alla fine dai giallazzurri, che tornano così a -2 dal Monza, secondo in classifica. Dopo il pareggio contro il Pescara, il Frosinone torna subito in campo tra le mura amiche dello Stadio Benito Stirpe. L’avversaria è una Sampdoria in crescita dopo un avvio di stagione complicato. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, scendono in campo con grande determinazione e sfiorano subito il vantaggio dopo pochi secondi con Raimondo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Catanzaro-Frosinone 2-2, rimonta di carattere dei giallazzurri. Le pagelleIl Frosinone rimonta due reti e strappa un punto prezioso sul campo del Catanzaro nella 27ª giornata di Serie B. Tutti gli aggiornamenti su Frosinone Sampdoria 3 0 giallazzurri.... Temi più discussi: Frosinone-Sampdoria 3-0, crollo blucerchiato e contestazione; FROSINONE – SAMPDORIA 3-0; Frosinone-Sampdoria 3-0: notte fonda blucerchiata, traballa Foti; Sampdoria travolta a Frosinone 3-0. In bilico la panchina di Foti. Frosinone-Sampdoria 3-0, crollo blucerchiato e contestazioneFrosinone – Crollo verticale per la Sampdoria allo Stirpe contro il Frosinone, sconfitta per 3-0 e una prestazione in cui non c'è nulla da salvare. Match mai in discussione in Ciociaria, con il gol di ... ilsecoloxix.it Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastroFROSINONE-SAMPDORIA: IL RISULTATO FINALE FROSINONE Palmisani 6 - Spettatore non pagante. ? A. Oyono 6.5 - Cross al bacio per la rete di Fiori. Dal 51’. tuttomercatoweb.com CLASSIFICA 29 La sconfitta contro il Frosinone fa precipitare la Sampdoria in classifica. È piena lotta: blucerchiati che si trovano momentaneamente al 15° posto solo per la differenza reti (a fine stagione vengono considerati gli scontri diretti e, av - facebook.com facebook Sampdoria umiliata a Frosinone e di nuovo dei guai, sempre più in bilico la panchina di Foti x.com