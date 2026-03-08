Francesco Selvaggi | A 72 anni dribblo ancora e faccio gol con i ragazzini Il Mundial ’82 me lo meritai

Franco Selvaggi, conosciuto come Spadino, a 72 anni continua a giocare a calcio con i più giovani, dimostrando di saper ancora dribblare e segnare. Ha partecipato al Mundial del 1982, che ha sempre considerato merito suo. Selvaggi ha spiegato di mantenere viva la passione per il calcio e di divertirsi ancora sul campo, sfidando età e aspettative.

Franco Selvaggi detto Spadino («Per la somiglianza con uno dei protagonisti di "Happy Days"») aveva una tecnica raffinata, era ambidestro, rapido, micidiale sottoporta e basta rivedere qualche suo gol uno dei più belli è in Udinese-Milan: stop di tacco, sterzata, dribbling secco e diagonale preciso di sinistro - per accorgersi del suo immenso talento. Bomber prolifico, ma anche grande rifinitore, è diventato Campione del Mondo nel 1982, pur non scendendo mai in campo («Ma quella convocazione me la ero meritata»). Franco, che ha giocato con Ternana, Roma, Taranto, Cagliari, Torino, Udinese, Inter e Sambenedettese, ora ha 72 anni e gestisce una scuola calcio a Matera.