Il Comune di Avellino si trova al terzo commissariamento in pochi anni, una situazione che evidenzia problemi di stabilità politica e amministrativa. Un rappresentante del centrosinistra ha affermato che per vincere bisogna aprire il campo senza però svuotarlo di contenuto. La gestione della città coinvolge direttamente chi la vive, ma le difficoltà di governare in modo stabile restano evidenti.

Analisi sul nuovo destino politico di Avellino: partecipazione, crisi della politica e linee guida per il futuro amministrativo secondo Avellino Prende Parte La città si amministra insieme a chi la vive. Il Comune di Avellino è al terzo commissariamento in pochi anni: non si tratta solo di un'evidenza, ma è il segno visibile di un fallimento politico reiterato, di un'incapacità strutturale di costruire un'amministrazione stabile e radicata sul territorio. Abbiamo assistito a un'amministrazione di centrosinistra che ha logorato il proprio rapporto con la città fino a consegnare il Comune nelle mani di un indistinto populismo finito a flirtare con il centrodestra.

