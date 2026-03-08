Francesca Costa guiderà il conservatorio Puccini

Francesca Costa, 63 anni, di Carrara, è stata nominata nuova direttrice del Conservatorio Puccini della Spezia. Docente di pianoforte, Costa assume il ruolo di guida dell’istituzione musicale, sostituendo il precedente direttore. La nomina è stata ufficializzata di recente, portando un cambiamento nella gestione del conservatorio, che continuerà a offrire corsi di formazione musicale alla comunità.

Francesca Costa, 63 anni di Carrara, docente di pianoforte, è il nuovo direttore del Conservatorio Puccini della Spezia. Quarantun anni di professione alle spalle, diplomata al Conservatorio Boccherini di Lucca e da sei anni referente Erasmus. Il suo mandato inizierà dal primo di novembre con l’inizio dell’anno Accademico, durerà tre anni e sostituirà il direttore in carica Giuseppe Bruno. Il suo sogno è realizzare un’opera lirica e creare collaborazioni con Carrara, la sua città. Pianista d’eccezione, Francesca Costa, è stata anche la direttrice artistica della rassegna ‘Musiche possibili” del Conservatorio Puccini per promuovere le competenze artistiche degli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

