Frana blocca via per l’Orrido | il Comune agisce subito

Una frana ha bloccato via per l’Orrido, interrompendo il collegamento tra Montefegatesi e Ponte a Gaio. Il terreno si è staccato, causando la chiusura immediata della strada e isolando parzialmente la zona. Il Comune è intervenuto rapidamente per gestire la situazione e valutare i danni. La strada rimane chiusa finché non saranno completati i lavori di messa in sicurezza.

Un crollo del terreno ha interrotto il collegamento stradale tra Montefegatesi e Ponte a Gaio, isolando parzialmente la zona. L’amministrazione comunale di Bagni di Lucca conferma l’attivazione immediata dei servizi tecnici per ripristinare la viabilità in tempi brevi. L’evento si è verificato sul lato monte della carreggiata, con materiale franoso che blocca completamente il passaggio. La strada è fondamentale non solo per i residenti locali, ma anche accede alla Riserva Naturale dell’Orrido di Botri, un punto cruciale per il turismo della valle. La risposta istituzionale punta su una soluzione tecnica ed economicamente sostenibile, evitando l’inerzia burocratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frana blocca via per l’Orrido: il Comune agisce subito Emergenza campi, il Comune agisce. Pronti 200mila euro per migliorarliI campi sportivi di Rimini tornano sotto i riflettori, ma questa volta senza polemiche o interrogazioni: la giunta ha approvato un pacchetto di... Leggi anche: Violenza a Porta Castiglione. Forchielli: "Il Comune non agisce. Poi invoca più forze dell’ordine" Contenuti e approfondimenti su Frana blocca. Temi più discussi: Frana sulla Statale 36 a Samolaco: traffico deviato sulla viabilità provinciale; Pisogne, dopo la frana intervento con le mine: via le rocce pericolanti dal versante tra Dossello e Sonvico; Rivivi PICERNO-ATALANTA U23 Frana Gomme Madone , 1-1; Caos traffico in via dei Mille a Bologna fumo da un bus. Frana in via Napoli: la Procura apre un’inchiesta per disastro colposoLa Procura di Genova ha aperto ufficialmente un fascicolo sulla frana di via Napoli, il drammatico smottamento avvenuto lo scorso 19 febbraio che, dopo il crollo di un imponente muraglione, ha imposto ... lavocedigenova.it Frana di via Napoli, serviranno due settimane per conoscere il futuro degli sfollatiI rilevamenti per capire se e quando le famiglie potranno rientrare. Ieri nuovo cedimento alla base del palazzo, il Comune chiude il parco Gavoglio. genova.repubblica.it Frana in via Cancello che blocca la strada all'altezza del civico 19 circa. Abbiamo avvisato le autorità per intervento di rimozione. Se qualcuno ha bisogno di passare con urgenza e per necessità improrogabili la famiglia Zollo Leucio ha dato la disponibilità/po - facebook.com facebook