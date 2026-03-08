Oggi è l’ultimo giorno per visitare l’esposizione di fotografie di Francesco Nigi e Mario Lensi all’oratorio San Carlo di Castelfiorentino. La mostra presenta i progetti “Tagli di luce” e “A Year in the Life” e sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. La partecipazione è aperta al pubblico fino a questa fascia oraria.

Ultimo giorno utile oggi, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, per poter visitare all’oratorio San Carlo di Castelfiorentino la mostra fotografica di Francesco Nigi e Mario Lensi con i loro progetti " Tagli di luce " e " A Year in the Life ". Una serie di scatti che testimoniano quanto la fotografia riesca a documentare i momenti più significativi, mai banali, e a raccontarli suscitando emozioni, sensazioni, ricordi. Con il progetto "Tagli di luce" Nigi coglie le luci, potenti e nette, un momento prima che il buio le inghiotta o mentre dal nero stanno emergendo, e con esse le persone, che, come le descrive Sabrina Fioravanti – curatrice dei testi – sono "ritratte fresche, eleganti nella loro meravigliosa consapevolezza di essere il centro della scena e il fulcro di un’intenzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foto che parlano. L’esposizione di Nigi e Lensi

