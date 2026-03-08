Formula 1 doppietta Mercedes a Melbourne

Nella prima gara della stagione di Formula 1 a Melbourne, la Mercedes conquista una doppietta, con entrambi i piloti sul podio. La corsa si svolge malgrado le complicazioni legate ai problemi delle rotte aeree causati dalla guerra in Iran, che hanno coinvolto team e spettatori. La gara si conclude con i piloti della Mercedes in prima e seconda posizione, confermando la loro presenza in questa fase iniziale del campionato.

La Formula 1, tra le mille difficoltà delle rotte aeree dovute alla guerra in Iran, riapre il circo. E' doppietta Mercedes a Melbourne. La Scuderia tedesca vede la vittoria di George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli al traguardo. E' stato un Gran Premio d'Australia che ha però visto la Ferrari grande protagonista nelle battute iniziali e alla fine sul podio con Charles Leclerc e Lewis Hamilton appena ai suoi piedi. Andato al comando allo spegnimento del semaforo rosso approfittando della partenza tutt'altro che impeccabile delle due Frecce d'Argento, Leclerc ha dato vita ad un bel duello con Russell nei primi giri. Il pilota inglese (e il suo compagno di squadra Antonelli) hanno però preso le prime due posizioni approfittando di una Virtual Safety Car (Hadjar) per effettuare il pit stop.