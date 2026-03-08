A Fabriano, le piazze mostrano due volti opposti: da un lato, la cura e la tutela di un monumento storico, dall’altro, una fontana nel quartiere di San Domenico che si trova in condizioni di abbandono e degrado. I residenti del quartiere segnalano da tempo il deterioramento di questa fontana, considerata un simbolo importante della zona, ma ancora senza interventi di recupero.

Un contrasto netto divide le piazze di Fabriano: da una parte la protezione ferrea del simbolo monumentale della città, dall’altra una ferita aperta che i cittadini denunciano come un esempio di degrado prolungato. La sindaca Daniela Ghergo ha scelto la linea del rigore, ma la polemica corre parallela tra i nuovi divieti e i ritardi nei restauri. Per la Fontana Sturinalto, capolavoro di fine ‘200 in Piazza del Comune, l’obiettivo è la tolleranza zero. Una nuova ordinanza sindacale blinda il monumento stabilendo il divieto assoluto di oltrepassare i pilastri e le catene di delimitazione. Chiunque scavalchi il perimetro o utilizzi la struttura per affiggere striscioni e oggetti rischia sanzioni pesantissime: le violazioni amministrative vanno da 25 a 500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fontane: San Domenico dimenticata

