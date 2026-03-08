fondazione crlu nuova opera entra in collezione

La collezione della Fondazione Cassa di Risparmio si arricchisce di una nuova opera, recentemente inserita tra le sue raccolte. Si tratta di un pezzo che si distingue per caratteristiche particolari. La Fondazione ha aggiunto questa creazione alla sua esposizione, ampliando così il proprio patrimonio artistico. L’installazione si integra nel percorso espositivo già esistente, offrendo un nuovo punto di interesse per i visitatori.

La collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio ha recentemente accolto una nuova opera davvero singolare. Un’acquisizione decisamente significativa sotto diversi aspetti, come ben illustra il presidente della Fondazione Massimo Marsili. "Dopo Il Ritratto della poetessa Teresa Bandettini di Angelica Kaufmann - scrive Marsili - una seconda opera di una pittrice arricchisce la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si tratta del Cristo crocifisso che trionfa sulla Morte, il Male e il Peccato di Giustiniana Guidotti Borghese, figlia di Paolo Guidotti, il Cavalier Borghese. Giovanni Baglione nelle sue Le vite del 1642 la descrive come una donna educata all’indipendenza e fin da molto giovane introdotta dal padre alla pittura e agli studi umanistici e al padre profondamente legata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

