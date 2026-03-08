Follia in Serie A Primavera | Tomsa del Sassuolo aggredisce l’arbitro la furia del club | Inaccettabile

Durante una partita di Serie A Primavera, il centrocampista del Sassuolo è stato espulso al 63’ per proteste e successivamente ha aggredito l’arbitro. Il club ha condannato l’episodio definendolo inaccettabile. L’evento ha generato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le autorità sportive stanno valutando eventuali provvedimenti. La partita si è interrotta dopo il gesto violento.

Brutte le immagini arrivate dal campionato Primavera 1: durante la sfida tra Napoli e Sassuolo il centrocampista neroverde Troy Tomsa ha strattonato per la maglia l'arbitro Mattia Maresca (fischietto della Can Pro della sezione di Napoli, fratello dell'internazionale Fabio) che l'aveva appena espulso per proteste al 63'. A separarlo, per evitare che la situazione potesse degenerare, sono intervenuti anche giocatori avversari. Nella gara giocata ieri a Cercola, il cartellino rosso diretto era arrivato sul risultato di 3-2 a favore del Napoli, che poi ha vinto 5-2 ritrovando il successo dopo un periodo negativo. Tomsa, 18enne romeno (è anche nazionale U19 del suo Paese), è un punto fermo nel centrocampo della squadra di Emiliano Bigica e in stagione ha anche messo a segno 3 gol.