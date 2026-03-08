Una nuova ondata di arresti coinvolge membri della flotilla, con tre persone fermate nelle ultime ore. Si tratta di Nabil Chennoufi, Sanaa Msahli e Mohamed Amine Bennour, portando a un incremento dei provvedimenti giudiziari contro i partecipanti all'organizzazione. In precedenza erano stati fermati Wael Naouar, presente al funerale di un terrorista, e sua moglie Jawaher Channa.

Sale la conta dei flotillanti in manette. Dopo Wael Naouar, colui che aveva partecipato al funerale del terrorista Nasrallah, e sua moglie Jawaher Channa, ecco Nabil Chennoufi, Sanaa Msahli e Mohamed Amine Bennour. Tutti tunisini, tutti attivisti della Global Sumud Flotilla, trattenuti a Sidi Bou Said, venti chilometri da Tunisi. Si parla di frode, riciclaggio e uso improprio dei fondi provenienti dalle donazioni su cui indaga la Guardia nazionale. Mica male. Per i pro-Pal, che ad aprile puntano a ripartire verso Gaza, il «loro arresto» è conseguenza di «un'escalation profondamente preoccupante e un allontanamento dalla lunga storia di solidarietà pubblica tunisina al popolo palestinese».

© Liberoquotidiano.it - Flotilla travolta dallo scandalo: altri tre fermati, accuse pensatissime

