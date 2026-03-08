FiPiLi il ponte crollato | La causa è stata un guasto Meccanismo inceppato

Il ponte crollato sulla FiPiLi è stato causato da un guasto al meccanismo, che si è inceppato. Le autorità hanno specificato che non ci sono state carenze nelle infrastrutture e che il problema è stato provocato da un malfunzionamento tecnico. Nessuna altra causa è stata menzionata e le indagini si concentrano su questa singola ipotesi. Il crollo ha coinvolto una parte della struttura senza provocare vittime.

Livorno, 8 marzo 2026 – Nessuna deficienza. "Non è a a causa delle infrastrutture che si è verificato l'incidente", dice il presidente della Regione Eugenio Giani che ieri ha fatto un sopralluogo al cedimento del ponte mobile sul raccordo che collega la "veloce" alla rotonda del terminal Darsena Toscana. "Sostanzialmente si è inceppato il meccanismo nel punto in cui i pistoni del ponte levatoio si azionano in alto, o in basso, per far passare le navi all'ingresso del porto di Livorno – spiega Giani –. Questo ha provocato una caduta dell'asse che viene alzato e abbassato due volte al giorno determinando dei danni ai piloni di sostegno". Squadre di operai – si apprende – stanno lavorando sulle cerniere danneggiate per poter effettuare il successivo sollevamento della carreggiata della sezione mobile e il suo riposizionamento in sede.