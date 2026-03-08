Dopo la partita tra Fiorentina e Parma, Vanoli ha commentato che la squadra è quartultima in classifica e ha aggiunto che manca loro la cattiveria. Le sue parole arrivano in un momento difficile per i viola, che hanno disputato un incontro senza grandi emozioni o occasioni da gol. Il commento si inserisce in un contesto di risultati deludenti e di prestazioni poco convincenti.

FIRENZE – Chi si accontenta gode. Sorprendenti le dichiarazioni di Vanoli dopo una partita soporifera, incolore e inconcludente come quella della Fiorentina contro il Parma. L’allenatore dichiara la soddisfazione per essere davanti alla Cremonese, al quartultimo posto. Ma lunedì la Fiorentina dovrà giocare proprio a Cremona e dimostrare che quella trasferta non sarà una trappola. Intanto ascoltiamo Vanoli: “Non siamo andati piano in generale, ma piano nell’attaccare l’ultimo terzo. Ci è mancata cattiveria, abbiamo sbagliato tanti cross attaccando male la porta. Nel secondo tempo un po’ meglio, potevamo portarla a casa, ma alla fine serve equilibrio in certe gare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Siamo quartultimi ma ci manca la cattiveria”

Fiorentina-Como, Vanoli: "Manca la cattiveria. Stiamo prendendo gol stupidi"Firenze, 27 gennaio 2026 - Fiorentina sconfitta dal Como e subito fuori dalla Coppa Italia.

Fiorentina-Milan, Vanoli: "Contento che ci sia delusione per il pari. Siamo sulla strada giusta"Firenze, 11 gennaio 2026 - Fiorentina gagliarda e sfortunata, con il Milan che strappa un punto al Franchi con il gol di Nkunku nel recupero.

Mister Vanoli: le sue prime parole a Buonasera Viola Park

Tutti gli aggiornamenti su Fiorentina Vanoli Siamo quartultimi ma....

Fiorentina, Vanoli: Siamo quartultimi ma ci manca la cattiveriaChi si accontenta gode. Sorprendenti le dichiarazioni di Vanoli dopo una partita soporifera, incolore e inconcludente come quella della Fiorentina contro il Parma. L'allenatore dichiara la soddisfazio ... firenzepost.it

Fiorentina, Vanoli: Delusi, ma anche un punto ci ha permesso di staccare la CremoneseAl termine della gara contro il Parma, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.. tuttomercatoweb.com