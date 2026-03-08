Nella partita di questa sera al Franchi, la Fiorentina e il Parma si sono affrontate senza segnare gol, terminando con un punteggio di 0-0. La squadra di casa si è mostrata tesa e poco incisiva, mentre gli ospiti hanno mantenuto una buona organizzazione difensiva. Il risultato consente alla Fiorentina di superare temporaneamente il Parma in classifica, ma non cambia molto in termini di prestazione complessiva.

Nella serata di oggi, il rettangolo verde del Franchi ha restituito l’immagine di una Fiorentina contratta e priva di smalto, capace di ottenere soltanto un pareggio a reti inviolate contro un Parma solido e meglio organizzato. Lo 0-0 finale, se da un lato permette al sodalizio viola di scavalcare virtualmente la Cremonese — complice la sconfitta dei grigiorossi a Lecce — dall’altro non placa l’ira della tifoseria di casa, che ha accompagnato l’uscita dei giocatori con fischi sonori e contestazioni. Il “sodalizio” gigliato abbandona il terzultimo posto, ma la congiuntura tecnica resta critica: la salvezza passerà inevitabilmente dallo scontro diretto di lunedì prossimo proprio contro la compagine lombarda. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Fiorentina, punto e fischi: lo 0-0 col Parma vale solo il sorpasso salvezza

