Fiorentina-Parma le formazioni ufficiali Diretta

Alle ore 20:45 si sfidano Fiorentina e Parma in un incontro che, pur non essendo ancora decisivo, si avvicina a un momento importante della stagione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio, con i rispettivi allenatori pronti a schierare le loro scelte. La partita si disputa allo stadio di Firenze, con le due squadre determinate a ottenere un risultato positivo.

Firenze, 8 marzo 2026 – Questo Fiorentina-Parma non è (non ancora) una partita da dentro o fuori, ma poco ci manca. A partire dalle 15, viola e ducali si sfidano per tre punti molto pesanti. Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena, Conde. PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.