Fiorentina-Parma 0-0 LE PAGELLE | Delprato sempre affidabile

Nella partita tra Fiorentina e Parma, terminata 0-0, Corvi ha ottenuto un voto di 6. È stato efficace in alcune occasioni, dimostrando attenzione nel leggere le azioni e posizionandosi bene in fase difensiva, evitando rischi su alcune palle in profondità lanciate dalla squadra avversaria. La gara si è conclusa senza reti e senza altri eventi significativi da segnalare.

Il capitano salva su Piccoli, poi resta vigile. Pellegrino-Strefezza, oggi la coppia non ha funzionato Corvi 6 - Bravo in un paio di occasione a leggere la situazione facendosi trovare alto ed evitando guai su palle in profondità della Viola. Non si fida tanto della sua presa sui cross e va di pugno, governando l'area piccola. Ha imparato pure a ‘sentire’ l'avversario. Delprato 7 - Come un gol su Piccoli al 48’, quando sbarra la strada all'attaccante viola con il piede. Connesso per tutta la partita, due chiusure, tre respinte. Il migliore in campo. Troilo 6,5 - Piccoli è il suo riferimento, ingaggia un duello a tratti emozionante con l'attaccante viola. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma-Fiorentina 1-0 LE PAGELLE | Sørensen, cuore e corsa. Corvi, mani d'oroCorvi 7,5 - Nel primo tempo non si sporca quasi mai i guanti, la Fiorentina non punge e lui se ne sta tranquillo.

Fiorentina-Parma 0-0: ancora una prova scialba dei viola. Fischi a fine partitaFinisce senza reti, ma con una sonora contestazione dei tifosi viola quello che avrebbe dovuto essere uno scontro salvezza ... lanazione.it

Una Fiorentina senza coraggio: nessun tiro in porta e con il Parma è solo 0-0Occasione sprecata dalla squadra di Vanoli, che non approfitta del ko della Cremonese a Lecce e viene fischiata dal Franchi ... corrieredellosport.it

Una partita da togliere il fiato, un match ricco di emozioni non adatto ai deboli di cuore: Fiorentina-Parma è stata calcio all'ennesima potenza #FiorentinaParma #SerieA - facebook.com facebook

Poca precisione al Franchi: tra Fiorentina e Parma non segna nessuno. Per la squadra di Cuesta è un altro punto prezioso che dà continuità agli ultimi 4 risultati utili (3 vittorie e 1 pareggio), gli uomini di Vanoli sprecano invece l'occasione di allontanarsi dalla x.com