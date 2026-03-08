Nel pomeriggio di domenica si è disputata la partita tra Fiorentina e Parma, terminata con un risultato di 0-0. La sfida, valida per la 28ª giornata di Serie A, si è giocata allo stadio Franchi e ha visto le due squadre impegnate in un confronto senza reti. I viola hanno cercato di ottenere la vittoria, ma senza riuscire a trovare la rete.

Firenze, 8 marzo 2026 - La paura di perdere ha avuto la meglio nella sfida tra Fiorentina e Parma. Il match del pomeriggio domenicale, valido per la 28^ giornata di Serie A, ha visto affrontarsi due squadre con obiettivi diversi sul terreno di gioco del Franchi. I viola hanno provato a vincerla, senza riuscire mai ad alzare veramente i ritmi e a creare reali pericoli ai ducali, che d'altro canto hanno preferito agire di rimessa e restare compatti in fase difensiva. A uscire più soddisfatti da questo incrocio sono proprio gli uomini di Cuesta, che con questo punto allontanano ancor di più la zona retrocessione, ora distante dieci lunghezze. I toscani, invece, sono ora quartultimi ma soltanto a +1 dalla Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Parma 0-0, i viola provano a vincerla ma sparano a salve

Parma-Fiorentina 1-0, la crisi viola continuaTermina 1-0 lo scontro diretto in chiave salvezza tra Parma e Fiorentina, gara di apertura della 17esima giornata della Serie A 2025/2026, dopo la...

DIRETTA / Fiorentina-Parma 0-0, primo cambio nei viola76' Meno di un quarto d'ora al termine della gara, regge il pari, risultato che andrebbe sicuramente meglio al Parma, meno alla Fiorentina.

PARMA-FIORENTINA: TIFOSI VIOLA STANCHI DELLA SITUAZIONE #shorts

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina Parma 0 0 i viola provano a....

Fiorentina-Parma 0-0: primo tempo noioso, fischi dello stadio / DirettaFirenze, 8 marzo 2026 – Questo Fiorentina-Parma non è (non ancora) una partita da dentro o fuori, ma poco ci manca. A partire dalle 15, viola e ducali si sfidano per tre punti molto pesanti. lanazione.it

SERIE A - Fiorentina-Parma 0-0, per i viola la classifica è sempre pericolosaIl pareggio fa felici soprattutto i ducali che sono sempre più vicini ad una tranquilla salvezza in questo ultimo segmento del campionato di Serie A. areanapoli.it

Poca precisione al Franchi: tra Fiorentina e Parma non segna nessuno. Per la squadra di Cuesta è un altro punto prezioso che dà continuità agli ultimi 4 risultati utili (3 vittorie e 1 pareggio), gli uomini di Vanoli sprecano invece l'occasione di allontanarsi dalla x.com

Fiorentina-Parma 0-0: Il fischio della fine del primo tempo viene accompagnato dai fischi del Franchi per la squadra di Vanoli, che ha giocato una prima frazione senza ritmo e soprattutto senza quella reazione che il pubblico si attendeva dopo le ultime due pa - facebook.com facebook