Fiorentina pari che non scalda | col Parma finisce 0-0 tra i fischi del Franchi

La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando il pubblico del Franchi deluso e con i fischi di sottofondo. Entrambe le squadre hanno cercato di imporsi senza riuscire a segnare, in un match che si è rivelato privo di reti e di emozioni decisive. La gara ha visto i tifosi esprimere il loro disappunto al termine dell’incontro.

La squadra di Vanoli crea poco e fatica ancora sul piano del gioco. Il punto muove la classifica ma lascia l'amaro in bocca ai tifosi. Fischi e delusione. Finisce senza reti la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma, uno scontro diretto per la salvezza che lascia l'amaro in bocca soprattutto ai viola. La squadra di Vanoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 al termine di una partita povera di occasioni e giocata a ritmi bassi, nella quale i viola hanno mostrato ancora una volta difficoltà nel costruire gioco e nel trovare continuità offensiva. Il punto conquistato permette alla Fiorentina di salire a quota 25 e di staccarsi almeno momentaneamente dal terzultimo posto occupato dalla Cremonese, ferma a 24, ma le sensazioni restano tutt'altro che positive.