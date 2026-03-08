Fiocco rosso all’Asst per le vittime di violenza | No all’indifferenza

L’Asst Melegnano Martesana ha deciso di celebrare l’8 marzo con un’iniziativa contro la violenza sulle donne, esponendo un fiocco rosso simbolico. L’ospedale invita a riflettere sull’importanza di non restare indifferenti di fronte a questa problematica e promuove la consapevolezza attraverso questa semplice, ma significativa, manifestazione. L’evento si svolge in un’ottica di sensibilizzazione rivolta alla collettività.

Anche l’Asst Melegnano Martesana celebra l’8 marzo all’insegna della sensibilizzazione. Da oggi al 15 marzo, gli operatori e i volontari del gruppo sanitario, in tutti gli spazi di cura, dagli ospedali agli ambulatori dislocati sul territorio, indosseranno sulle divise un fiocco rosso, donato dall’associazione Salute ma non Solo. Un gesto di solidarietà e vicinanza alle vittime di violenza. "La direzione strategica dell’Asst – fanno sapere dal gruppo sanitario - esprime quotidianamente la scelta di non restare indifferenti, manifestando vicinanza alle donne vittime di violenza con percorsi differenziati e di massima tutela all’interno di tutti i servizi e gli spazi dell’Azienda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

