feste e celebrazioni tra panchine rosse spettacoli e riflessioni la mappa degli eventi

Oggi si svolgono numerosi eventi dedicati alla celebrazione della donna, che coinvolgono diverse aree del territorio e si manifestano attraverso panchine rosse, spettacoli e momenti di riflessione. In molte città si organizzano iniziative pubbliche e incontri aperti al pubblico per sensibilizzare sui temi legati all’universo femminile. La mappa degli appuntamenti si estende su più località, offrendo un quadro variegato di manifestazioni.

La celebrazione della donna va in scena oggi ed è sempre più trasversale, abbracciando tutto il territorio e le sue molte realtà. Già ieri l'atmosfera era di festa a Filattiera, dove la panchina rossa è diventata. gialla. Almeno per un mese. E' il nuovo allestimento della panchina donata tempo fa da Andrea Musso, in rappresentanza di Conad. Le volontarie dell'associazione Otium, guidata da Florinda Musetti, si sono impegnate in un nuovo lavoro di 'Uncinettando' e hanno realizzato tanti fiori gialli, sistemati sulla panchina e attorno. "Un momento importante – ha detto la sindaca Annalisa Folloni – I fiori sono tutti fatti a mano e resteranno sulla panchina, al centro della rotatoria, per un mese.

