A Bergamo circa mille persone si sono radunate in centro per la Festa della donna, partecipando a un corteo organizzato dal movimento Non una di meno. La manifestazione è partita da piazzale Marconi e ha attraversato le vie principali della città, coinvolgendo cittadini di varia età che hanno scelto di far sentire la propria voce in questa giornata.

IL CORTEO. I manifestanti sono partiti da piazzale Marconi per il corteo organizzato dal movimento Non una di meno. Nella Giornata internazionale della donna un migliaio di persone sono scese in strada nella serata di domenica 8 marzo, per esprimere la loro rabbia e chiedere parità e stop alla violenza. I manifestanti sono partiti da piazzale Marconi per il corteo organizzato dal movimento Non una di meno. «Siamo arrabbiate e stanche. Non vogliamo mimose, vogliamo interventi concreti per cambiare le cose», uno dei messaggi in apertura della manifestazione, a cui hanno preso parte cittadini e associazioni: dalla Rete contro la violenza di genere al Centro Antiviolenza, ma anche la Rete per la Palestina e Bergamo Antifascista. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Festa della donna, un migliaio di manifestanti in centro a Bergamo

Articoli correlati

Festa della donna al centro SmsPisa 5 marzo 2026- L'8 marzo è la Festa della Donna e l’Associazione Le Piagge Convivo celebrerà l’evento a partire dalle 18,30 presso il Centro SMS,...

“Musica…in rosa”: al centro sociale Primavera un concerto dedicato alla Festa della donnaDomenica alle 15,30 al centro sociale Primavera di via Angeloni, 56, ci sarà il concerto intitolato “Musica.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festa della

Temi più discussi: Festa della Donna 2026; Festa della Donna, Belvedere di Palazzo Lombardia aperto al pubblico; Festa della donna a Roma: musei, biblioteche e spazi aperti. Un calendario di cento eventi; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere.

Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it

Festa della Donna: storia, significato e attualità dell’8 marzo. Le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguriLa Festa della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, è una ricorrenza internazionale dedicata al riconoscimento delle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e alla riflessione sulle di ... strettoweb.com

"Quest’anno voglio fare gli auguri per la festa della donna a Paola Cortellesi, una donna che ammiro, che mi ha insegnato e mi insegna la dignità e la complicità. Una donna che é un esempio, che non conosce l’invidia e che sa essere amica sempre, anche d - facebook.com facebook