Festa della donna polizia in campo contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare sulla violenza di genere. Sono stati promossi incontri con i cittadini e momenti di solidarietà, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio e supportare le donne. La giornata ha visto la partecipazione attiva delle forze di polizia in diverse attività pubbliche.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha voluto ribadire la propria presenza accanto alle donne e alla comunità, promuovendo iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e momenti di incontro con i cittadini e di solidarietà.