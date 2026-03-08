Festa della Donna al Conservatorio | applausi per il un viaggio musicale al femminile

Al Conservatorio si è tenuto un concerto dedicato alla Festa della Donna, con un programma che ha attraversato diversi periodi storici e stili musicali. L’evento ha visto esibirsi diverse interpreti, creando un percorso musicale volto a mettere in luce la creatività femminile. Il pubblico ha applaudito calorosamente, sottolineando l’apprezzamento per questa iniziativa che ha celebrato il ruolo delle donne nella musica.

Un concerto pensato come un percorso di riscoperta e valorizzazione della creatività femminile nella storia della musica. È questo lo spirito di "Voci di donne nei secoli", l'appuntamento organizzato dal Dipartimento degli strumenti a tastiera del Conservatorio Nicolini in occasione della. L'iniziativa si inserisce nel progetto Casta Diva, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, e nasce con l'obiettivo di valorizzare uno dei...