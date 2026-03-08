A Rimini, il 8 marzo 2026, si avvicinano i 100 giorni alla Maturità, il momento che segna la fine del percorso scolastico per molti studenti. In questa fase, si svolge il tradizionale ritiro e la festa dedicata a celebrare gli ultimi mesi di preparazione prima dell’esame di Stato. L’evento coinvolge migliaia di liceali pronti a affrontare le sfide finali.

Rimini, 8 marzo 2026 - Mancano poche ore ai 100 giorni alla Maturità: il ritiro e la festa che segnano gli ultimi metri della maratona per migliaia di liceali prima dell’esame di Stato. Studio sì ma anche divertimento e look studiati per le feste, come quella al Cocoricò di Riccione, che sarà divisa in tre date (9, 10 e 13 marzo). Il tutto però parte dalla mattina in classe e anche l’abbigliamento è centrale. Ne abbiamo parlato con l’esperta di moda e stilista reggiana Carla Gozzi che dice al Carlino come la Maturità sia un momento cruciale perché per questi ragazzi significa ‘chi stanno diventando e in che era stanno entrando’. Una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa dei 100 giorni alla Maturità, l’esperta di stile Carla Gozzi: “Ecco come sono cambiate le mode”

