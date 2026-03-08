FC 26 Showdown | Fabián Ruiz vs Malo Gusto – Regia spagnola o spinta francese?

Un nuovo duello tra Fabián Ruiz e Malo Gusto accende l’attenzione nel mondo del calcio. La sfida vede il centrocampista del PSG confrontarsi con il difensore del Chelsea, in un testa a testa che coinvolge due stili molto diversi. La partita ha attirato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, con gli occhi puntati sui protagonisti e sulla loro prova in campo.

Un nuovo duello Showdown infiamma la scena, mettendo di fronte il talento tecnico del PSG e la dirompente fisicità del Chelsea. Entrambi partono da un OVR 89 e, come da tradizione, l’esito della sfida reale determinerà chi riceverà il prezioso upgrade di +2. Fabián Ruiz (89) – Il Metronomo del PSG. Fabián Ruiz si presenta come un centrocampista totale, ideale per chi cerca qualità nel palleggio senza sacrificare la fase di interdizione. Il suo Piede Debole a 5 stelle lo rende perfetto per smistare il gioco sotto pressione. Ruoli: CM, CDM.. SkillPiede: 4 Mosse Abilità 5 Piede Debole.. Stats Core: Dribbling 90, Passaggio 89, Velocità 86, Difesa 85. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Showdown: Fabián Ruiz vs Malo Gusto – Regia spagnola o spinta francese? FC 26 Showdown: Eva Navarro vs Océane PicardUna nuova sfida Showdown mette a confronto il talento spagnolo del Real Madrid, Eva Navarro, e la versatilità francese del Bordeaux, Océane Picard. FC 26 Showdown: Mastantuono vs Aursnes – Chi vincerà il potenziamento?Sono arrivati due nuovi oggetti Showdown che mettono di fronte il talento emergente Franco Mastantuono e l’equilibratore Fredrik Aursnes.