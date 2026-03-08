Famiglia Usa dona pianoforte al Comune

Una famiglia americana ha donato un pianoforte Steinway al Comune di Bagni di Lucca. La consegna si è svolta recentemente, con il pianoforte che ora è a disposizione delle strutture comunali. La famiglia ha deciso di fare questa donazione per contribuire alla vita culturale della città. La consegna è avvenuta in presenza di rappresentanti del Comune e dei membri della famiglia.

Famiglia americana dona un pianoforte Steinway al Comune di Bagni di Lucca. Rayner Frederick William e Gebhart David Scott, proprietari di Villa Elena, hanno donato al Comune di Bagni di Lucca un bellissimo pianoforte a coda Steinway che è stato collocato dall’Amministrazione Comunale all’interno del monumentale Casinò Municipale a Ponte a Serraglio. La donazione parte da una bella storia familiare. "Mia nonna, Lula Ethel Aubry, nutriva un grande sogno per me quando ero un bambino molto piccolo – racconta Gebhart David Scott –. Voleva che suonassi il pianoforte in modo meraviglioso, per lei e per le sue amiche. Iniziò così a pagarmi lezioni di pianoforte dall’età di 5 anni e continuò a farlo fino a quando ne ebbi 16". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia Usa dona pianoforte al Comune Pescara sempre più città cardioprotetta, imprenditore dona dieci defibrillatori al ComuneDieci defibrillatori donati da un imprenditore al Comune: Pescara diventa ancora di più una città cardioprotetta. Ripristino del verde urbano: associazione dona 200 alberi al Comune di LatianoLa prima fase dell’intervento, che si terrà il 13 febbraio prossimo, interesserà diverse aree strategiche della città: il parchetto “Niara”, l’asilo... Scott Joplin - Maple Leaf Rag (Ragtime piano) 1899 Aggiornamenti e notizie su Famiglia Usa dona pianoforte al Comune. Argomenti discussi: Famiglia Usa dona pianoforte al Comune; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Marzo 2026. Dall’America a Bagni di Lucca: una famiglia dona un pianoforte Steinway al ComuneL’importante donazione dei proprietari di Villa Elena è stata accolta con grande entusiasmo. Sarà collocato nel Casinò Municipale ... luccaindiretta.it