Famiglia nel bosco Meloni | Sono senza parole Nordio dispone un’ispezione

Una famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, è al centro di un acceso dibattito politico. La Premier ha commentato la situazione dicendo di essere senza parole, mentre il ministro della Giustizia ha disposto un’ispezione sulla vicenda. La questione sta attirando l’attenzione pubblica e politica, con interventi che si susseguono da entrambe le parti.

Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, arriva al centro dello scontro politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto un’ispezione ministeriale dopo la decisione del Tribunale per i minorenni di allontanare la madre dalla struttura dove si trovano i figli. «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione, ho parlato con lui ieri», ha dichiarato la premier durante la trasmissione Fuori dal coro su Rete4. «È una decisione che non penso faccia stare meglio i bambini, gli infligge un trauma pesantissimo. Lo Stato non può toglierti i figli perché non condivide il tuo stile di vita». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

