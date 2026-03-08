Famiglia nel bosco l’associazione DifesaMinori | Separazione traumatica dei tre figli

L’associazione DifesaMinori ha commentato il caso dei tre bambini della famiglia del bosco di Palmoli, affermando che non sono minori ma figli. Domenico Liberati, coordinatore dell’associazione, ha sottolineato la posizione dell’organizzazione riguardo alla situazione dei bambini coinvolti. La vicenda riguarda una presunta separazione traumatica dei tre figli.

«Non sono minori, sono i nostri figli». Lo ha dichiarato Domenico Liberati, coordinatore dell’associazione DifesaMinori, intervenendo sul caso dei tre bambini della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli. I tre figli della coppia, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham – due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 – erano stati allontanati dai genitori lo scorso 20 novembre. Come riporta l’agenzia LaPresse, il 6 marzo la madre è stata a sua volta allontanata dalla casa famiglia dove i bambini sono attualmente ospitati. Secondo quanto previsto dal tribunale per i minorenni, i tre bambini saranno trasferiti a breve in un’altra struttura. Liberati parla di una situazione che ha provocato «dolore e frustrazione per la separazione traumatica della famiglia nel bosco di Palmoli». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Perché la famiglia del bosco sarà divisa. Le motivazioni dei giudici sulla separazione di mamma Catherine dai tre figli – Il videoIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto «con urgenza» l’allontanamento dei bambini della coppia Trevallion-Birmingham dalla...

Leggi anche: Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati: la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco l'associazione....

Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; È stato ordinato l’allontanamento dai figli della madre della famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli.

Famiglia nel bosco, si ipotizza l'affidamento esclusivo al padreDopo mesi di tensioni con i servizi sociali, la madre potrebbe perdere la potestà genitoriale sui tre figli per le continue resistenze . tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

8 Marzo, Meloni: donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia #giornatainternazionaledelladonna x.com

Tentano di truffare una famiglia fingendo di essere rimasti in panne: denunciati dalla polizia - facebook.com facebook